私校欠薪、註冊率低列輔導 轉型不成強制停辦

教育部今天舉行《私立大專校院轉型及退場條例》草案公聽會，積欠教職員工薪資3個月以上或是生師比未達標準者，列為專案輔導學校，若未在期限內完成轉型，將強制停辦，董事會一毛錢也拿不回去，預計最快7月實施。

為因應少子化下的私校退場，教育部預計4年編列50億元經費因應，今年已先編列25億元，但立法院認為，《私立大專校院轉型及退場條例》未完成立法前，不能動支基金。

教育部快馬加鞭，研擬出《私立大專校院轉型及退場條例》，並在今天低調開公聽會，反教育商品化聯盟等學生團體聽到消息，動員約10人前往踢館，痛罵教育部「偷開公聽會，不尊重學生聲音」。

教育部技職司長楊玉惠表示，過去大專院校學生少於3000人且註冊率低於6成者，會被列為專案輔導學校，約有10所。但依據此條例，財務不佳、積欠教職員工薪資或連續減薪達3個月以上、生師比高於23者，均列入專案輔導。教育部將重新檢視專案輔導學校名單。

楊玉惠指出，被列入專案輔導的學校，教育部會派公益董事及監察人進駐，並將學校財產強制信託，之後由學校提出轉型計畫，如果在自己設定的期限內轉型不成，教育部會強制停辦，「而且董事會一毛錢都拿不回去」。

楊玉惠說，教育部成立的50億元基金，會融資給辦學遇到困難的學校，譬如貸款給他們買設備培訓機器人領域的專才，或是提供經費讓他們資遣老師等，之後學校轉型成功或清算後，再將借的錢還回來。這個法案一旦在立法院本會期通過，7月就可實施。

私立科大校院協進會理事長、龍華科大校長葛自祥表示，早年政府經費不足，鼓勵私人興學，現在遇到少子化，沒想到要公校減招一起度過難關，反而要私校自己去承擔，這符合公平正義嗎？

反教育商品化聯盟成員、淡江大學公共行政系學生謝毅弘說，這個條例沒辦法保障學生及教師的權益，他們主張，辦學不好（如積欠薪資3個月以上）的私校，不要讓他們轉型為文化事業了，直接由政府接管才是上策。

(中時)