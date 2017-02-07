5歲陸童拍婚紗照 19年後真成夫妻

中國大陸河北省鹽山縣兩家照相館19年前讓各自的小孩當模特兒，拍了一組兒童「婚紗照」，之後因搬家而相隔兩地。2014年兩人又相逢，情愫悄然而生，真成了夫妻，今年還重拍婚紗照。

綜合中新網微博、中國青年網等媒體報導，19年前，在鹽山韓集鎮、千童鎮的兩家照相館，因兩家私交甚好，雙方家長突發奇想，讓5歲的高天當小「新郎」，4歲的高林當小「新娘」，拍了一組兒童「結婚照」。

高天8歲那年，隨父母搬家到鹽山縣城。之後的十多年間，兩個兒時玩伴相隔兩地，且始終沒有見面，但兩家父母倒是一直保持著聯繫。

2014年，高天的父親帶高天到千童鎮西街看望高林的父母。正巧，高林也剛回家。兩家相聚，還談起了兩個孩子當年的「結婚照」。

由於性格相投，兩家關係又很好，重逢後的高天、高林成了朋友，聯繫也越來越多，彼此的情愫悄然而生，讓兩人決定攜手走向紅毯的那一端。

今年2月5日，兩人決定仿效當年的甜蜜姿勢，重新拍下了一組照片。雖然二人身著便裝，也沒有華麗背景，但對他們來說卻有著特殊的意義。

高天說：「當年的照片和今天的結合，是一種巧合，也是一種緣分。照片背後，是我們之間的感情和兩個家庭的和諧，這是永遠值得珍存的財富。」1060207

(中央社)