林宥嘉幸福藏不住 熊抱師傅浪漫做餅
歌手林宥嘉今天代言喜餅新品上市活動，首次嘗試手作喜餅，雖然不會做西點，但還是俏皮地在師傅身後做出浪漫「熊抱」舉動、開口唱歌，升格人夫的幸福神情溢於言表。
舉辦婚禮送喜餅是一大學問，不過長輩跟年輕人喜好有所不同，通常長輩喜歡傳統、喜氣大方的大餅，而年輕人喜歡口味好吃、小巧的西餅，為了兼顧兩者的需求，中西合併喜餅成為近來不少新人的新選擇。
奇華餅家今天推出喜餅禮盒新品，內含中式大餅日頭餅及多款手工西餅，滿足不同年齡層及新人的需求，外盒以胭脂紅為底，搭配清雅的蓮花圖案，希望打造內在口感香甜不膩、外觀又大方得體的喜餅禮盒。
林宥嘉成為擔任活動嘉賓，現場與奇華師傅共同手工製作中式喜餅，使用自己與老婆丁文琪可愛的Q版餅模。不過，相較於老婆丁文琪的好手藝，林宥嘉不會做西點，也不常下廚，只好現場唱歌給師傅聽，還從後浪漫「熊抱」。被問到在家裡是否也會有這樣的「浪漫」舉動，林宥嘉則是非常含蓄的說，其實在廚房的人非常忙碌，需要非常專心，自己不會無故做這些舉動添亂。
林宥嘉跟丁文琪去年底登記結婚，至今尚未舉辦婚宴，希望今年可以完成，不過他也說到，結婚真的有很多繁瑣的程序跟環節，正在趕進度中，目前進度就到「試吃喜餅」的階段，加上婚禮籌備的程序跟細節很多，工作佔據不少時間，如果有確定婚期，一定會讓大家知道。
響應新品上市，奇華餅家於2月7日至3月31日舉辦愛情故事網路活動，有機會抽中金悅喜禮盒及專屬愛情影片；而於各大百貨門市購買嫁喜禮盒系列，也有機會獲得林宥嘉巡迴演唱會門票2張或1000元等值商品。1060207
(中央社)
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