陸上市房企 去年7成淨利成長

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根據Wind資訊統計，大陸上海、深圳兩市去年95家上市房地產企業中，有70家實現淨利年增率成長，占比超過7成，顯示在去年房市火熱下房企受益匪淺。

但據《證券日報》報導，儘管去年獲利表現亮眼，但由於大陸中央正密切實施房市調控政策，因此許多企業對2017年的業績表示擔憂。

平安證券房地產分析師楊侃指出，基於打房政策逐步加碼，預計2017年全年大陸商品房交易面積將會較去年下降8%，但3、4線城市持續去庫存將為銷售提供一定程度的支撐，因此房市熱度下滑在1、2線城市會比較明顯。

(旺報)