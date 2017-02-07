考委反年改 王定宇：廢考監「盲腸院」是終極目標

民進黨立委王定宇今在臉書發文批考試委員抗拒年金改革的發言荒謬，並表示終極目標是「廢掉考試、監察等盲腸院」。(資料照,劉宗龍攝)

蔡政府的年金改革版本，遭到部分考試委員反彈，引發議論。民進黨立委王定宇今在臉書發文批考試委員抗拒年金改革的發言荒謬，並表示終極目標是修憲切除盲腸，「廢掉考試、監察等盲腸院」。

蔡政府力推年金改革，行政部門相關改革草案預計3月底送至立法院審查，引發部分考試委員不滿。試委周玉山更砲轟「蔡政府草案狠毒，砍到見血見骨」、「只准被害者流血，卻不聽他們呼痛」。

民進黨立委王定宇今PO文指出，考試委員抗拒年金改革的荒謬發言，證明了二件事。其一為年金改革一定要改，考試院不提案，立法院自己一定要提案。此外，王定宇強調，考試院證明了自己是「盲腸組織」，不僅沒啥用處，痛起來還會要人命，割除盲腸的時候到了，短期內可以就「考試院組織法」修法，將考試院虛級化，終極目標是修憲切除盲腸，「廢掉考試、監察等盲腸院」。

王定宇此文一PO出引發許多網友回應，表示「支持廢除考試院」、「廢除考試院，監察院功能不彰的閒置機構，人民納稅錢不容養肥貓」、「考試、監察2廢物院先虛化吧」、「惡性腫瘤」、「廢除米蟲兩院，無作為」、「這麼多年了！這兩條盲腸，害死太多人了」、「強力改下去就對了，不然都在浪費人民血汗錢」、「監察院也一併廢除。因為沒用處。浪費國家預算。」。

(中時電子報)