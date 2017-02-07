台灣燈會北港啟燈 朝天宮成最大主燈

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台灣燈會今天晚間在雲林北港燈區率先啟燈，朝天宮主體建築照明成最大主燈，加上觀光大橋、水道頭、巷弄燈區，綻放北港的多采多姿與歷史風華。

台灣燈會在雲林以「友善大地、多元文化、燈會原鄉」3大主軸，延伸出「永續樂活、阮ㄟ故鄉、偶戲春秋、百米藝閣、宗教祈福、工藝風華」6大主題燈區；其中「工藝風華」在北港，其餘在虎尾。

虎尾燈區有主燈「鳳凰來儀」、副燈「牛轉乾坤、祥獅獻瑞、鳥囀花開」，另一副燈「魚躍龍門」在北港水道頭燈區。

北港燈區今晚在朝天宮廣場舉行啟燈儀式，北港朝天宮的建築照明新作，夜晚從四方投射的光束，襯托320多年的國定古蹟就是最大燈座，成為台灣燈會首創，呈現光照璀璨與歷史內涵的新風格。

觀光大橋「百鳥朝鳳」、水道頭「魚躍龍門」、巷弄「工藝風華」，各燈組同步綻放燦爛，北港湧進人潮，各燈區人山人海。

燈會開園時間，平日週一至週四下午2時至晚間10時，假日週五至週日上午10時至晚間10時30分；北港警分局呼籲民眾多多搭乘大眾運輸工具，相關訊息請上網「2017台灣燈會」網站查詢。1060207

(中央社)