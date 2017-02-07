邱子軒31分 東山爆冷撂倒能仁
能仁家商本屆HBL8強賽前兩站分別擊敗南湖高中與泰山高中，正大步往重返4強的目標邁進，但今天卻遭到東山高中強力挑戰，兩隊戰至延長賽才分出勝負，東山高中憑藉邱子軒全場31分、12籃板進帳，以64比59獲勝，不但拿下隊史首度晉級8強的首勝，更擊敗4強熱門，意義非凡。
兩隊此役表現上、下半場大不同，能仁挾連勝氣勢，上半場打完取得10分領先，但下半場攻勢施展不開，只拿下19分，讓東山獲得扳平戰局的機會，比賽終了前0.57秒，東山白曜誠發邊線界外球，直傳邱子軒第一時間上籃攻下追平兩分，兩隊戰完正規賽40分鐘，以48比48平手，進入延長賽再分勝負。
東山邱子軒攻下個人本屆新高31分，搭配白曜誠12分進帳；能仁則是謝亞軒21分最高，蘇志誠砍進4個三分球、攻下17分，陳范柏彥攻下11分、14籃板，但因犯規過多只上場17分鐘，最終也5犯離場。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。