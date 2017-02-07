邱子軒31分 東山爆冷撂倒能仁

東山高中邱子軒飆進31分，率隊爆冷擊敗強敵能仁。（資料照，高中體總提供）

能仁家商本屆HBL8強賽前兩站分別擊敗南湖高中與泰山高中，正大步往重返4強的目標邁進，但今天卻遭到東山高中強力挑戰，兩隊戰至延長賽才分出勝負，東山高中憑藉邱子軒全場31分、12籃板進帳，以64比59獲勝，不但拿下隊史首度晉級8強的首勝，更擊敗4強熱門，意義非凡。

兩隊此役表現上、下半場大不同，能仁挾連勝氣勢，上半場打完取得10分領先，但下半場攻勢施展不開，只拿下19分，讓東山獲得扳平戰局的機會，比賽終了前0.57秒，東山白曜誠發邊線界外球，直傳邱子軒第一時間上籃攻下追平兩分，兩隊戰完正規賽40分鐘，以48比48平手，進入延長賽再分勝負。

東山邱子軒攻下個人本屆新高31分，搭配白曜誠12分進帳；能仁則是謝亞軒21分最高，蘇志誠砍進4個三分球、攻下17分，陳范柏彥攻下11分、14籃板，但因犯規過多只上場17分鐘，最終也5犯離場。

(中時電子報)