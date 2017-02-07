台灣燈會遊賞 這些燈區千萬別錯過！
台灣燈會北港燈區晚間開燈，虎尾主燈區明日試營運，朝天宮座擁世界最大燈名號，宛如藝術品經典，曲巷小弄老街屋，交會出傳統與現代文化火花。主燈五光十射，動態巨偶震撼人心，首創新住民燈區洋溢異國風情，在在不能錯過。
「鳳凰來儀」近兩萬組燈光迴路系統及全彩LED燈，加上環保的蔗糖結晶粒，不論從任何角度皆可欣賞到千變萬化的光學奇幻美景，鳳凰雙眼鑲嵌200多顆大水晶，晶瑩剔透，每天晚間6點及10點兩場長達3分鐘演出，非看不可。
燈會大道上金光閃閃、瑞氣金條的史豔文和素還真高達10多公尺，想不吸睛都很難，最令人驚豔的是，兩尊可不是靜態展示，而是可以移動互尬武功，超神武器還能出鞘。而秘密機關就是背後由兩架大怪手操弄，工程耗大，堪稱歷年之最。
新住民燈區前所未有，泰國大象、柬埔寨吳哥堀、越南最重要地標濱城市場、印尼國花毛茉莉和獨立紀念碑、菲律賓豐年祭寶拉卡亞慶典彩繪水牛謝農神等各國特色盡展，並以母親河水的意象，串聯環繞5國文化，濃郁異國情調，燈光熠熠，璀璨奪目，絕不能錯失。
水道頭燈區的主燈鯉躍龍門，水光折攝、倒影成趣，一旁的十角水塔全國獨一，光雕塑造得無與倫比，形態古典，色調前衛。觀光大橋燈區的百鳥朝鳳燈影飛舞，喜氣洋洋。巷弄燈區古味十足，閩洋融合，台味和東洋味交織，除了年輕人愛，預料陸續會吸引許多外國客造訪。
北港晚上便湧入大批遊客先睹為快，來自台中的上班族莫小姐特地請半天假，偕男友同遊，深愛上蜿蜒小弄的古樸和迷濛氛圍，直道比主燈區更有味道。
(中時)
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