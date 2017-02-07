川普政府抨擊辛巴威總統穆加比逮捕牧師
美國總統川普行政團隊抨擊，辛巴威總統穆加比逮捕與監控2名牧師的行為是罔顧人權。
遭到人權迫害的牧師分別是馬瓦瑞爾（Evan Mawarire）和穆加得齊（Phillip Mugadza）。
馬瓦瑞爾於自我放逐6個多月後上週回到辛巴威，但在首都哈拉雷（Harare）機場被警方以企圖顛覆穆加比（Robert Mugabe）政權為由逮捕。放逐期間他多半待在美國。
穆加得齊雖未離開辛國，但遭日夜監視，理由是他曾預言穆加比將於今年10月17日身亡。
美國駐辛巴威大使館發表聲明，譴責逮捕兩名牧師的行為是侵害言論自由。
南非媒體「新聞24」（news24）今天引述使館發言人麥蓋爾（David Mcguire）報導，認為逮捕行為是「毫無理由」。
他說：「美國政府明確地相信言論自由是基本權利，呼籲辛巴威政府尊重人權，這些權利明載於憲法。我們認為辛國人民享有言論自由，它無論是在公共場合、辛國境內或境外、透過印刷媒體或社群媒體，都該獲得應有保護。」
報導指出，辛國政府最近計畫將濫用互聯網的行為定為刑事犯罪。1060207
(中央社)
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