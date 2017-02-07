450個千年「巨型圖案」 驚現亞馬遜雨林
巴西亞馬遜雨林近年來面臨嚴重濫伐問題，使得大量林地被夷為平地，然而450個超過2000年的神祕巨型圖案也因此露出，就像是「亞馬遜巨石陣」。專家認為，這些如同水溝的地方曾偶爾被原住民使用為儀式聚會的地方。
據《每日郵報》報導，450個巨型圖案位於巴西亞馬遜雨林的西部，分布廣達1.3萬平方公里。研究學者重建了6000年來的植被面貌和火災史，結果顯示，過去原住民曾改變了竹林地貌，進行小的、臨時性的伐木，以便建立這些神秘圖案。
藉由研究土壤成分，學者指出，原住民未曾燃燒大片森林，而是集中有經濟價值的樹種來改變環境，進而創造出一個「史前超市」。
來自美國和巴西的研究團隊指出，該地區並非如以往想像的沒有人類活動。「事實上，這些圖案的存在挑戰了亞馬遜雨林是原始生態系統的想法。」聖保羅大學考古博物館研究員Jennifer Watling博士表示，「原住民早已歐洲接觸之前，就開始管理雨林。」
雖然雨林早已有人類活動，但不能被作為如今濫伐森林的理由，應藉此研究過去原住民對土地進行永續性利用的方式。上述的研究結果將發表於美國國家科學院院刊。
(中時電子報)
文章來源：Daily Mail
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