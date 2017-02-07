民眾報案警察沒奉茶考績列乙等？ 警分局澄清

（圖／取自靠北警察）

（圖／取自臺南市政府警察局第一分局治安、交通宣導團臉書）

對於「靠北警察」臉書專頁爆料指出，台南市警察局第一分局有員警因為民眾報案時沒奉茶，因此考績被優先列乙等一事，台南市警察局第一分局今（7）日晚間在其臉書專頁澄清指出，該等同仁是因為處理民眾報案時，藉故推諉、處事不耐、態度消極、不願協助等情，嚴重影響民眾權益，查證屬實，並依據長期考核資料評等而來，並非就單一個案服務態度不佳來評分。

台南市警察局第一分局並指出，會議中提出這些案例，是希望這些同仁可以改進服務及處理案件，並讓其他同仁可以藉此警惕提升工作職能，所以才在會議中提出宣導。如有引起社會大眾及各位網友的誤解，跟大家說聲抱歉。

台南市警察局第一分局強調，有關會議記錄膳打書寫用字遣詞部分，造成民眾及同仁觀感不佳，本分局在此再次致歉並檢討改進。

(中時電子報)