厄瓜多有機巧克力「PACARI」來了
喜愛巧克力的人不可不知，除比利時、法國、瑞士等國家出產巧克力外，英國BBC曾報導，厄瓜多是世界上最好吃巧克力的故鄉，厄瓜多本土品牌PACARI（帕卡力）短短5年間勇奪130多座大獎，現在不用出國在台灣也吃的到頂級巧克力。
巧克力品牌「PACARI」即日起進軍台灣市場，自2002年創立迄今已走過15個年頭，秉持生態永續經營原則，以公平交易小型企業與厄瓜多爾境內3500名獨立小農合作，透過生物自然動力有機農法種植可可樹，將高品質巧克力提供給消費者。創辦人Santiago Peralta表示，PACARI巧克力選用厄瓜多境內各產區可可豆製作，因厄瓜多特殊地理位置，不同地區降雨量分布不同，擁有不同品種可可豆，成就不同風味巧克力，PACARI每年根據當年採收可可豆量身打造巧克力。
PACARI製作的生巧克力與風味巧克力曾在「國際巧克力大賽」獲獎，國際巧克力大賽如同電影界奧斯卡獎等級，是巧克力界最高榮譽獎項。即日起於Breeze Super微風超市、樂菲有機超市、網路通路PC Home與PACARI官網同步販售。
(中時)
關鍵字：厄瓜多有機巧克力
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