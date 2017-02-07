港豔星車上伴遊老闆後…大肚現身！

林雅詩今日在經紀人馬天樂的陪伴下，公開現身活動。(取自東網)

林雅詩小腹明顯。(取自東網)

昔日香港豔星林雅詩（Grace）去年11月被拍到與經紀公司老闆馬天樂在車上纏綿2小時，過程中她更一度消失2分鐘，之後才看見她從男方駕駛座慢慢起身，兩人被指關係曖昧。日前39歲的林雅詩更被直擊現身銅鑼灣看婦產科，引發懷孕揣測。

曾演出多部三級片的林雅詩，自2015年與結婚十年的商人老公溫文英離婚後，桃花不斷，先是傳出被「沙田Me」的江湖猛人翟浩琛包養，之後又爆出背著翟浩琛與馬天樂幽會，在車上親暱相處近2小時，對此，林雅詩澄清與翟浩琛是朋友關係，與馬天樂之間發展就交由上天安排。

在車上幽會馬天樂後，林雅詩日前就被直擊悄悄上婦產科，今(7日)出席公開活動，小腹也明顯凸出，簡直快要撐爆緊身洋裝，疑似有喜。不過她否認懷孕，表示上婦產科是去做普通婦科檢查，至於小腹凸出則是因為過年吃太多變胖了。

(中時電子報)