接掌農委會頻惹議 林聰賢嘆：自己人先開砲

我要評比

農委會準主委林聰賢(右)今最後一次以宜蘭縣長身分主持縣務會議。（簡榮輝攝）

宜蘭縣長林聰賢才被宣布入閣不久，就惹出擺官威、遭質疑能力的爭議。前農業處長陽文全更在網路開砲，對於他出掌農委會不抱期待，林聰賢深感遺憾地說，第一個開炮的竟然不是別人。

根據聯合新聞網報導，陽文全是去年初遭林聰賢撤換下台，由於時間接近總統大選，外界臆測陽去職是因為林聰賢要對樁腳交待。

報導指出，前年3月，宜蘭縣府開了農舍改革第一槍，明定未來興建農舍除需具有農保身分，還得農地農用，不料11月卻突然髮夾彎，宣告廢止《宜蘭縣興建農舍申請人資格及農舍建築審查辦法》，回歸中央法條，因此遭到地方農團批評。

陽文全日前在媒體投書，質疑核發農舍執照最多的縣長，如何能守住農地？楊文全說，自己對政策勇於表達立場，林聰賢卻因承受不住壓力，才讓農業政策轉彎。

林聰賢明日即將上任農委會主委，今日是最後一次出席縣務會議，他語重心長地說，沒想到「第一個開炮的不是別人」，而是前處長楊文全，對此他深感遺憾，並說「每一個人本來就沒有那麼完美」，他願意接受各方批評指教。

(中時電子報)