券商遭駭客攻擊勒索 北檢分案調查

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

(中央社記者王揚宇台北7日電)國內近期有多家券商傳遭電腦駭客攻擊，並藉機勒索要求交付比特幣；警方獲報，今天下午向台北地檢署報請指揮。北檢表示，將由智慧財產暨電腦犯罪專組負責調查。1060207

(中央社)