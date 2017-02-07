野心不止 菲國指陸欲建設更多南海島礁
菲律賓國防部長羅倫沙納今天表示，菲國預期中國大陸試圖在菲律賓外海的黃岩島興建土木。他說，北京當局在這個爭議性航道的動作，「無法讓人接受」。
羅倫沙納（Delfin Lorenzana）接受法新社訪問時表示，他相信中國大陸終究會在黃岩島填海造陸。黃岩島距菲律賓主要的呂宋島僅230公里。
北京當局在一些南海小島和島礁上填土造地，並在其中部分島上興建軍事設施。
分析人士說，中國大陸在黃岩島上的類似建設，可讓北京當局對這片爭議性水域進行有效的軍事控制。對此，美國已表態不準備接受。
羅倫沙納表示：「他們侵門踏戶。他們在那裡占據了三個島嶼，現在又試圖占據黃岩島。對我們來說，這是無法接受的。」他提到，2012年的一次衝突中，菲律賓多艘船隻遭驅離。
「如果我們允許他們，他們就會在黃岩島進行建設。那會讓人非常困擾。比永暑礁上的建設還讓人困擾，因為黃岩島離我們如此的近。」菲律賓對永暑礁聲索主權，但中國大陸在島上進行擴建。
由於黃岩島的地理位置，中國大陸在黃岩島上建設軍事前哨，被視為控制南海所需的最後重要步驟。（譯者：中央社周慧盈）1060207
(中央社)
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