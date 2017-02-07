西班牙風運會 星14歲少女飛人神技奪金

年僅14歲的新加坡室內跳傘運動員凱拉．傅（Kyra Poh）大展身手，在這項運動最大賽事之一的西班牙「風運會」（Wind Games）贏得金牌，獲封「全球最快飛人」。

英國廣播公司（BBC）報導，凱拉駕馭每小時230公里的疾風，在巨型垂直風洞裡的白色彈性人造纖維場地上方翻滾和旋轉。

這位新加坡少女運動員在空中飄浮和舞動，看起來一派輕鬆，實際上卻相當艱難。

凱拉告訴BBC：「進行這項運動時，你會用到全身的肌肉。甚至是那些你從不曉得它們存在的肌肉，全都會開始疼痛，就連手腕也會痛。」

約有200名室內跳傘運動員週末在西班牙加泰隆尼亞（Catalonia）參加風運會，凱拉不僅是少數女選手之一，也是年紀最輕的其中一人。

這是她首度參與與成年選手競爭的大規模賽事。不過，她在單人飛行競速項目和自由式項目都輕取對手，奪得金牌。

在前一個項目中，選手必須儘可能以最快速度完成一套指定動作，而在自由式項目中，評審則是根據選手的舞藝和動作的困難度來評分。（譯者：中央社劉文瑜）1060207

(中央社)