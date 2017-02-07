西班牙風運會 星14歲少女飛人神技奪金
年僅14歲的新加坡室內跳傘運動員凱拉．傅（Kyra Poh）大展身手，在這項運動最大賽事之一的西班牙「風運會」（Wind Games）贏得金牌，獲封「全球最快飛人」。
英國廣播公司（BBC）報導，凱拉駕馭每小時230公里的疾風，在巨型垂直風洞裡的白色彈性人造纖維場地上方翻滾和旋轉。
這位新加坡少女運動員在空中飄浮和舞動，看起來一派輕鬆，實際上卻相當艱難。
凱拉告訴BBC：「進行這項運動時，你會用到全身的肌肉。甚至是那些你從不曉得它們存在的肌肉，全都會開始疼痛，就連手腕也會痛。」
約有200名室內跳傘運動員週末在西班牙加泰隆尼亞（Catalonia）參加風運會，凱拉不僅是少數女選手之一，也是年紀最輕的其中一人。
這是她首度參與與成年選手競爭的大規模賽事。不過，她在單人飛行競速項目和自由式項目都輕取對手，奪得金牌。
在前一個項目中，選手必須儘可能以最快速度完成一套指定動作，而在自由式項目中，評審則是根據選手的舞藝和動作的困難度來評分。（譯者：中央社劉文瑜）1060207
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。