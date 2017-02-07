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警方查扣陳男的玩具槍。（王揚傑翻攝）

行車糾紛 男子掏玩具槍揮舞嚇壞情侶

今（7日）凌晨0時許，29歲的陳姓男子駕駛賓士車於新北市板橋文化路與1對騎機車的情侶發生行車糾紛，陳男攔下情侶後，從後車廂取出1把黑色長槍向情侶揮舞，路過民眾見狀紛紛閃避，陳男大聲辱罵情侶後上車駛離。

事後目擊民眾將過程貼上臉書「我是板橋人」，轄區海山警分局新海派出所獲悉，主動展開調查，並根據車號查出陳男住處，經前往查訪，從陳男車內查扣仿T-91玩具槍1把及塑膠BB彈1罐，並將陳男帶回依違反社會秩序維護法裁罰。

(中時)