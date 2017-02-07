陸男過年輸光錢 竟偷價值數百萬祖先像
中國大陸一名黃姓男子因過年期間輸光錢，竟偷取4幅已有700年歷史、價值人民幣百萬元（新台幣460萬元）的自己黃家祖先自畫像。當地警方僅用3個小時就破獲這起盜竊案。
大陸廣州日報6日報導，廣東省公安邊防總隊江門公安邊防支隊廣海邊防派出所4日上午接到民眾報警說，黃氏宗祠由其代為保管的4幅已有700年歷史、價值百萬元的祖先自畫像神秘被盜，希望警方協尋失物。
為盡快破案，帶隊的民警兵分兩路，走訪周邊民眾，判斷這幾幅畫像應由本地人所盜，很快就鎖定黃男。
有村民反映曾在事發地點見過黃男出現，警方立刻趕赴黃男家裡，並在其飼養雞的雞窩里搜出被盜的4幅畫像。
黃男現場對自己違法行為供認不諱。由於民警僅用了3個小時就破案，黃男還沒來得及把祖先自畫像拿去換錢，就被警方逮獲。目前，此案仍在進一步審訊中。1060207
(中央社)
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