陸男過年輸光錢 竟偷價值數百萬祖先像

中國大陸一名黃姓男子因過年期間輸光錢，竟偷取4幅已有700年歷史、價值人民幣百萬元（新台幣460萬元）的自己黃家祖先自畫像。當地警方僅用3個小時就破獲這起盜竊案。

大陸廣州日報6日報導，廣東省公安邊防總隊江門公安邊防支隊廣海邊防派出所4日上午接到民眾報警說，黃氏宗祠由其代為保管的4幅已有700年歷史、價值百萬元的祖先自畫像神秘被盜，希望警方協尋失物。

為盡快破案，帶隊的民警兵分兩路，走訪周邊民眾，判斷這幾幅畫像應由本地人所盜，很快就鎖定黃男。

有村民反映曾在事發地點見過黃男出現，警方立刻趕赴黃男家裡，並在其飼養雞的雞窩里搜出被盜的4幅畫像。

黃男現場對自己違法行為供認不諱。由於民警僅用了3個小時就破案，黃男還沒來得及把祖先自畫像拿去換錢，就被警方逮獲。目前，此案仍在進一步審訊中。1060207

(中央社)