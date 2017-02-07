台北國際書展10項首創 拚60萬人次
第25屆台北國際書展8日至13日登場，今年有10項首創，包括天天星光夜、成立「公民書區」等，希望總參觀人次可衝破60萬人次。
由文化部主辦、台北書展基金會承辦，第25屆台北國際書展8日至13日在世貿一、三館登場，展前記者會今天下午舉行，今年參展有59國、621家出版商、1780個攤位、至少450場活動。
10項首創包括首度開展第1天專業人士日下午3時後開放民眾入場；首次全面延長開放時間至晚間9時，週五、六至晚間10時；首度以台灣為主題式規劃「讀享時光主題館」，完整呈現台灣閱讀史；首次成立「國際吧」，結合文化活動提供免費咖啡。
首度集結獨立出版、獨立書店、NGO團體，專設「公民書區」；首度有二手書店進駐，首辦珍本拍賣會；首度在書展大獎增設編輯獎，針對專業人士辦「編輯力論壇」；首辦「CEO論壇」，邀名人分享閱讀心得；首度針對書店經營等實務辦「國際書店論壇」；首度集結各地藝文空間辦「城市閱讀節」系列活動。
文化部次長丁曉菁表示，今年書展有5大改革，從降低展位租金、延長開館時間、改造展場空間、強化出版專業，到延伸閱讀場域。
台北書展基金會董事長趙政岷說，去年總參觀人次是50萬人次，希望今年可衝破60萬人次，帶動台灣出版在關鍵時刻找到關鍵力量及希望，有好的翻轉。
今年主題回歸台灣，回顧台灣60年來閱讀時代演化，虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）帶來閱讀科技驚喜，強調閱讀與時代、分享、數位、情境結合為理念。展場中矗立由設計師李明道為書展打造的6公尺高主視覺「樂讀行走人」。1060207
(中央社)
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