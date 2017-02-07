陸大學美女學霸寢室爆紅 6人獲獎百次

中國大陸四川師範大學外國語學院一間大四女生寢室近日在網路爆紅。這6名女生4年來獲獎近百次，她們常相約去自習室複習功課，大家的經典名言是「寧願在自習室裡哭，都不在寢室里裡笑」。

中國青年網官方微博今天報導賀瑩瑩、江煒鑭、李穎琪、劉佳璐、劉玲、劉昀霞等6名美女學霸的故事，她們還有一個響亮的口號「青春的夢是需要奮鬥的」。

這幾年來，她們共獲得大陸國家獎學金1次、國家勵志獎學金4次、校級一等獎學金6次 、校級二等獎學金12次 、各類獎學金共計37次 、國家級比賽獲獎16項、校級比賽獲獎7項、院級比賽獲獎11項等。

每名美女學霸除了功課好，還都有自己的專長，例如剪紙、書法、演講、鋼琴、繪畫、攝影、口琴、舞蹈、聲樂、彈吉他等。

她們除了學習專業知識外，還秉持著多學點總沒有壞處的態度，寒暑假期間會爭取實習機會，有人甚至遠赴南美洲為國際會議進行翻譯的工作，其中有些人還致力志工服務。

學霸養成是需要時間的。她們還是大一生的時候，大家都想玩，天天就在寢室裡面看韓劇、聊天。但室長李穎琪卻每天早起，默默在角落裡翻著字典讀書，漸漸地，同寢室的室友漸漸受到影響。

接下來，大家開始在期末時候一起約去自習室複習，有什麼學習資料都一起分享。這些美女學霸的經典名言是「寧願在自習室裡哭，都不在寢室裡笑」。1060207

(中央社)