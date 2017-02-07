高官出席梵蒂岡會議 陸：無關雙邊關係

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中國大陸外交部今天淡化高層衛生官員本週將出席梵蒂岡器官買賣會議的重要性，並指會議應無關中梵雙邊關係。

路透社報導，教宗方濟各有意修補中梵之間數十年來的裂痕。在中國大陸，天主教分裂成兩派，一派效忠於教宗，一派則是在政府控制之下的官方教會。

大陸官媒先前報導，前大陸衛生部副部長黃潔夫將於7至8日出席教廷科學研究院（Pontifical Academy of Sciences）主辦的會議。黃潔夫目前為「中國人體器官捐贈與移植委員會」主任委員。

大陸外交部發言人陸慷在例行記者會表示，黃潔夫只是去參加會議。

陸慷說：「據我了解，應該與中梵雙邊關係無關。」（譯者：中央社周慧盈）1060207

(中央社)