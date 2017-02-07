癮君子是否罹肺疾 基因扮演重要角色

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科學家今天揭示寶貴的新發現基因變異，可協助預測誰最可能罹患致命肺疾，不論是癮君子或非吸菸者。

針對肺部健康的全球規模最大遺傳學研究，找到與主要死因慢性阻塞性肺病（COPD）有關連的43個新基因變異。慢性阻塞性肺病是一大堆無法治癒肺疾，包括肺氣腫和慢性支氣管炎。

科學家團隊在「自然遺傳學」期刊（Nature Genetics）寫道，有不良基因變異又抽菸者，風險特別高。

研究團隊領導人之一的英國列斯特大學（University of Leicester）專家杜賓（Martin Tobin）表示，「拜這項研究成果之賜，如今我們能預測誰將會罹患COPD，為利用這類資訊來預防疾病開啟大門。此遺傳資訊將引導未來的治療，包括研發新藥在內。」

根據刊登在「全球衛生期刊」（Journal of Global Health）的2015年研究，2010年估計全球約有3億8400萬個COPD病例。當年奪走約290萬條性命，讓它成為第4大常見死因，預測於2030年前將躍升為第3大死因。

約90%的COPD死亡發生在中低所得國家，約40%死亡被歸咎於吸菸。

儘管吸菸是重大風險因子，但並非所有癮君子都會罹患COPD，且並非所有COPD病患都是吸菸者。研究團隊表示，主要是由於遺傳差異。

如今與肺疾有關的基因變異數目將近倍增，科學家發現，相較於最低風險族群，最高遺傳風險族群罹患COPD的機率為3.7倍。研究團隊指出，高遺傳風險族群中每100名吸菸者高達72人會罹患COPD。

列斯特大學發表聲明說，「藉由成年早期戒菸，10人當中有5人能預防COPD。」

聲明又說，這項突破性研究進展，能協助拆除嚴重肺疾的「滴答作響定時炸彈」，而全球逾10億老煙槍面臨風險。

英國諾丁罕大學（University of Nottingham）研究領導人霍爾（Ian Hall）表示，「COPD是如此常見，但對於為何某人會罹患此疾，另1人卻不會，我們知悉得出奇少。」

這項研究動員超過100名科學家，針對13國境內35萬人的基因標記展開仔細探究。1060207

(中央社)