川普助攻 NBI生技指數今年來飆7%

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美國新任總統川普承諾加速新藥審核、鬆綁法規，加上近日公布第4季財報表現多優於預期，併購消息亦持續傳出，帶動NBI生技指數，近一周漲幅逼近5%；累積今年以來漲幅近7% 。

安聯2月《生技觀測指數》也從上個月的6分回升至7分。

安聯《生技觀測指數》自2013年8月推出，從三大面向、五大指標等短、中、長期角度觀測生技產業投資前景，總分最高10分，每月發布觀測結果並以晴雨表反應投資前景。今年2月受惠川普承諾加速新藥審核，有利投資氣氛，分數從上個月的6分回升至7分。

安聯全球生技趨勢基金經理人許志偉表示，中大型生技公司基本面穩健，但股價去年備受壓抑、生技類股表現落後其他產業，有向上空間。例如：目前大型生技股預估本益比僅11.2倍，低於長期平均，更低於大盤，有利支撐股價。

另一方面，川普新政的推動也有望提供市場正面動能，包括：川普承諾會加快新藥審核、鬆綁法規，加上企業稅改政策方向明確，均有利於提升投資信心。

許志偉表示，川普擬調降企業稅，並提倡海外獲利匯回一次性的稅務優惠，有利於資金回流投入研發或刺激併購活動。新藥核准經過14、15年高峰後，16年較為平淡、預估17年後可望提升至長期平均水準。整體而言，生技產業成長穩健，且有併購動能及評價具吸引力等利多支撐，中長期不看淡。

至於在併購動能方面，許志偉表示，M&A消息仍不斷傳出，亦有利提供市場新動能。由於大型製藥、生技公司手握大筆現金，希望透過併購提升獲利，故這些企業可望持續在市場上競逐併購標的，增添市場新動能。

展望後市，許志偉認為，基本面展望大致不變，併購消息依然是主要動能，預估本益比仍明顯低於均值，投資價值高；大型生技股評價面相對具吸引力，另外大型醫藥類股收購動能持續健康，前景也相對具潛力。1060207

(中央社)