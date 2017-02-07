萊辦桌獅迷同樂會 金牌總舖師盧正治秀廚藝

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金牌總舖師盧正治將在周末的「萊辦桌」獅迷同樂會大秀廚藝。（圖／統一獅提供）

獅隊帥氣小子陳傑憲秀出「萊辦桌」活動伴手禮。（圖／統一獅提供）

2017年統一獅有你真好同樂會，周末（11日元宵節）將於台南棒球球場舉辦「萊辦桌LIONS BANDOH」活動，安排統一獅選手與球迷同桌一起「呷辦桌」。

傳統呷辦桌是南部充滿人情味宴會，一個屬於獅迷棒球宴會，特別邀請台南知名的「金牌總舖師」盧正治為萊辦桌宴上菜，烹調美味佳餚服務熱情棒球迷。

盧正治來自台南市龍崎區，是寶味珍筵席團的第2代傳人，辦桌功力了得，為了將台灣的好味道發揚光大，6年來不斷征戰國際廚藝競賽，曾2度拿下雙料冠軍，被稱為「金牌總舖師」，遠近馳名。

統一獅「萊辦桌」菜單別具心裁，用棒球場上的攻守表來呈現。（圖／統一獅提供）

去年8月底，獅隊特別邀請金牌主廚盧正治擔任開球嘉賓，並結合台南球場獨有鑽石席結合「台南滷麵」給棒球迷不同美食饗宴，這次萊辦桌活動，宴會菜單也結合棒球元素，特別以「先發打擊順序表」，結合菜名，並在菜單名稱上藏頭詩，讓萊辦桌菜單充滿創意與收藏價值。

除了充滿創意菜單外，當天萊辦桌贈品也特別準備開瓶器及古早味手提袋，將在當天下午15:00開放球迷持邀請卡現場開始兌換，每張邀請卡限兌換一份，換完為止。今日練球空檔陳傑憲也看到「古早味手提袋」，直呼「好可愛，很符合辦桌風格」，也強力推薦球迷搶先收藏。

(中時電子報)

統一獅「萊辦桌」獅迷同樂會伴手禮-開瓶器。（圖／統一獅提供）