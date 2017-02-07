李克強向全球喊話 秀去產能成績單

大陸每年粗鋼產量逾8億噸，幾乎占全球產量半壁江山，其中一半是外銷，卻也因此擾亂全球鋼價的穩定，並引爆貿易戰火。面對各國的質疑聲浪，大陸國務院總理李克強首度在《彭博商業周刊》發表署名文章，秀出大陸積極去產能的成績單，證明大陸並非是貿易的麻煩製造者，此舉也向全球喊話大陸正在展現堅定的企圖心，嚴控產能過剩，有助全球鋼鐵供需的平衡。

(旺報)