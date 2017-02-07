陸鋼煤成功去產能 可望擴大其他行業加入

大陸在鋼煤去產能繳出亮麗成績單後，國資委主任肖亞慶決定乘勝追擊，全力要求2017年中央企業要化解鋼鐵過剩產能595萬噸、化解煤炭過剩產能2473萬噸。同藉由鋼煤去產能的成功案例，作為擴大去產能行業的標竿，計畫納入有色金屬、船舶製造、 煉化、建材和電力等產能過剩行業展開去產能工作。

(旺報)