捍衛新台幣改版 高志鵬：英國瑞典也推新鈔
民進黨立委高志鵬日前說看膩新台幣上的獨裁者頭像，將在年後推動「新台幣設計運動」。此話一出立即引發爭議，高志鵬今日再發臉書為自己辯護，強調這不是吃飽太閒。
對於許多人批評「新台幣改版」是在浪費公帑，高志鵬說，紙鈔本來就會耗損。央行每年也都會編列「折舊及攤提費用」預算，屬於例行性支出。
高志鵬說，鈔票改版不是一夕之間全面換新，以往就是逐年替換，唯一增加的成本只有製版費與設計費。挪用既有預算1、2％來辦活動，廣邀民眾設計競圖應該不成問題。
至於有人提及的「貨幣數位化」是國際趨勢，高志鵬說，根據調查，2015年新加坡、英國、瑞典等國家電子支付使用比率都超過50%，卻也都在2015年發行新的紙鈔，英國和瑞典還獲獎，「難道新加坡、英國和瑞典都是浪費公帑、吃飽太閒、罔顧虛擬貨幣發展的落後國家嗎？」
高志鵬說，紙幣的價值不只是購買力與銅臭味，也展現了國家的文化、藝術與歷史，對國家品牌的加值是無價的。高志鵬指，向世界展現出強大的設計力，提升台灣品牌形象，「就是在拚經濟！」
(中時電子報)
文章來源：高志鵬臉書
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