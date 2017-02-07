陸首次成亞太最大商業地產投資市場

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路透報導，房地產資本分析公司--Real Capital Analytics（RCA）最新報告顯示，大陸在2016年首次成為亞太地區最大商業地產投資市場，全年總投資額年成長10%，達365億美元。

RCA指出，因二線城市交易量持續增長，加上區域及全球投資者強勢流入，令去年大陸商業房地產交易量躍至首位，超越日本及澳洲。

去年第四季在大陸轉手的地產總價值就超過140億美元，年成長32%。

(旺報)