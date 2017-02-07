再一次機會 南湖張柏淞緊抓不放

南湖高中張柏淞運球前進，在人堆中尋求進攻機會。（葉士弘攝）

畢業於信義國中的張柏淞，原本以為自己不再有機會站上HBL甲級舞台，但一次偶然的機會，他在場上的奮戰精神，獲得南湖教練王顥宇看中，力邀他到南湖高中就讀，面對籃球生涯的第二次機會，他毫不考慮搶下，希望在高三這年全力以赴，用表現來證明自己。

「剛到南湖的時候，有些不適應。」張柏淞高一下學期才轉學到南湖，高二雖有機會進入12人名單，卻沒有太多上場時間，讓他一度產生信心危機，但升高三的暑假，教練告訴他，接下來的責任重大，儘管練習更辛苦，他努力做到最好，因為他知道，必須抓住當初這個再一次的機會。

南湖本屆有「埔里雙槍」林仕軒與林梓峰扛起進攻責任，張柏淞被賦予苦工與防守角色，看不到出色數據的貢獻，但他不以為意，全力扮演好自己的角色，他說：「最後一年HBL，為自己，也為教練拚一次。」

王顥宇回想當初找來張柏淞的原因，「是眼神吧！我從他眼睛裡看到拚勁，那種衝搶的積極性。」王顥宇強調，張柏淞的球員特質，正是南湖需要的，也的確在場上表現出來，他說：「柏淞進步最多的是投籃，雖然姿勢不太好看，但投籃自信很強。」

南湖今面對衛冕軍南山，全隊4人得分達兩位數，張柏淞攻下個人本屆新高15分，包括2個三分球，直接印證了教練的稱讚，但南湖打了3節半好球，最終仍以75比92苦吞3連敗，要再闖4強機會不大，但王顥宇肯定球員拚勁，他自責說：「最後的防守策略失當，輸球是我的責任。」

(中時電子報)