陸女白領每晚追劇到凌晨 眼中長滿結石
中國大陸26歲舒小姐平時上夜班需要長期用眼，晚上11時下班後，還繼續追劇，常看到凌晨2、3時。她日前感覺眼睛裡有異物，無法正常睜開，去醫院檢查竟發現眼睛內長滿了結石。
大陸重慶晚報報導了這則新聞，舒小姐在醫院裡經過半個小時手術，才把眼結石處理完。不少媒體官方微博都轉載了這則新聞，有些陸媒則開始討論要何時預防眼結石。
報導引述專家說，眼結石並不是真的結石，而是在眼瞼內的結膜上多發性堅硬的黃點，當突出於結膜面，進而刺激角膜產生異物感，甚至角膜擦傷糜爛。
專家表示，眼結石並非大病，無需開刀動手術。此病主要發生在有沙眼、慢性結膜炎等慢性眼病的人身上。不良的用眼習慣或化妝時使用過多睫毛膏、眼線、眼影，卸妝時沒有清除乾淨，也可能導致眼結石。
至於如何防治眼結石？醫師建議，少揉眼、熱敷眼、保清潔。
此外，女性應盡量少給眼部化濃妝；風大外出時最好配戴墨鏡；適當使用電子產品，以免造成乾眼症，而導致眼結石，所以保持眼睛濕潤是非常有必要的。1060207
(中央社)
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