馬泰高鐵計劃 陸日集團有望競標

「日經亞洲評論」（Nikkei Asian Review）報導，馬來西亞和泰國近期將會商討從吉隆坡到曼谷興建高速鐵路計劃，預料將會引起大陸高鐵「和諧號」與日本新幹線的爭奪戰。

報導引述泰國交通部消息，指這條總長約1500公里的高鐵將是東協最長的高鐵區段，大馬與泰國將會在短期內會面洽談合作細節，包括採用哪種鐵路規格，不過目前泰國方面希望由陸日共同承包，但大馬偏向採用大陸高鐵系統。

日本新幹線的競爭弱勢在於價格。其中，曼谷至清邁的670公里長路線，日本開出報價為5000億泰銖（約新台幣4000億4000萬元）；不過，大陸方面曾以寮國首都永珍至曼谷的873公里路線，只開出參考報價3800億泰銖。

同時，隨著大陸高鐵技術快速發展，加上擁有大規模的資金和貸款，促使大陸高鐵集團已在全球成功競標新型高鐵項目，而和諧號近期更搶下印尼高鐵計劃，因此這次能否打敗日本新幹線讓人期待。

這個從新加坡橫跨大馬、泰國、緬甸、越南及寮國再到昆明的高鐵計劃，最早是由大馬前首相馬哈地於1995年在東協高峰會議上提出，希望透過鐵路連結整個東南亞的人流、物流和金流。這項計劃在泰國境內另有兩條支線，連結曼谷至北部的清邁及廊開府。1060207

(中央社)