人頭黨員風波 吳敦義急澄清：與我無關唷
表態參選國民黨主席的洪秀柱、郝龍斌、吳敦義、詹啟賢今天分別出席海峽兩岸公共事務協會春酒。近期的人頭黨員風波甚至涉及黑道入黨，吳敦義被問到此事時，馬上撇清「這些同我都無關喔！」吳敦義強調，自己1月9日才宣布參選，但大量入黨聽說是半年前就有的事了。
吳敦義說，或許有人會因為尊敬他或信任他而入黨，但這都不是他能控制的，且今年選舉不同的是，包含黨代表、中央委員跟中常委都一起改選，這麼多人要參選，加上各地方黨部也都要求黨工徵詢入黨，這些都會拉人入黨，是難避免的事。「這我都不知道，我也絕無關係，我也沒那個能力招收多少黨員進來，是沒辦法的事情。」
媒體詢問殺警案主嫌萬少丞入黨是由台北市議員葉林傳等人推介，葉日前曾公開說他挺吳敦義，被認為人頭黨員與吳有關。吳敦義今天也撇清，他跟葉並不熟識，只有過一面之緣，認識不深，有沒有介紹誰入黨或是有沒有犯法他都不知道，「不能牽拖，他要挺誰他邀請入黨我也不知道。」
吳敦義說，葉可能是好意邀請人入黨，入黨可能有人不合格，那麼黨中央篩選掉就好，應該要嚴格篩選掉人頭黨員，尤其是有不理想，不合格的黨員當然要篩掉，這是自然的道理，「我從來沒有人頭黨員的問題。」
(中時)
關鍵字：吳敦義
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