無毒可吸怒打妻小 母大義滅親報警逮人

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警方查扣毒品等相關證物。（葉書宏翻攝）

38歲唐姓男子長期吸毒，在家中常情緒不穩動手毆打妻子、摔東西，唐母在大年初二、上月29日再度發現兒子吸毒，大義滅親報警逮人，豈料，警方趕到時唐嫌已不見蹤影，在屋內查獲安非他命毒品、吸食器等證物。警方約談唐嫌到案，訊後依違反毒品危害防制條例法辦。

警方調查，唐嫌從事司機工作3年多，只要一沒毒品吸食就會變得相當暴躁，在家中怒打妻小、砸毀家中物品，大年初二又在家中吸毒後離家，唐母發現衣物口袋內有眼鏡盒，打開一看竟有安非他命毒品、吸食器，決定大義滅親報警處理。

永和警分局獲報到場查扣毒品等證物，約談唐嫌到案說明，他坦承吸食持有。訊後被依違反毒品危害防制條例法辦。

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(中時)