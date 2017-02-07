「日最美臉蛋」腫了 佐佐木希驚現雙下巴

佐佐木希有「日本最美臉蛋」稱號。（圖／達志影像）

佐佐木希今露出雙下巴和壯手臂，和廣告中的纖瘦模樣大不同。（圖／取材自網路、日本偶像劇場）

從模特兒轉戰戲劇圈的日本女星佐佐木希，曾多次上榜全球百大美女，精緻外型也被日女性票選為最想擁有的臉蛋，被譽「日本最美臉蛋」，擁有高人氣。而今（7日）她卻被捕捉到發福的模樣，讓大家驚呼女神腫麼了？

佐佐木希日前被爆和諧星男友渡部健同居中，引來外界猜測兩人好事將近，並傳出可能在女方明（8日）29歲生日當天結婚，而今她出席代言服飾記者會，不免被問到此問題，但她僅說「謝謝」2字就離開現場，不願多作回應。

而最讓大家眼睛一亮的，便是她今被拍到擠出雙下巴和粗壯手臂，似乎和廣告中的纖瘦模樣判若兩人，因此引來外界聯想應和幸福肥有關，意外造成熱議。

(中時電子報)