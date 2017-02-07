「日最美臉蛋」腫了 佐佐木希驚現雙下巴
從模特兒轉戰戲劇圈的日本女星佐佐木希，曾多次上榜全球百大美女，精緻外型也被日女性票選為最想擁有的臉蛋，被譽「日本最美臉蛋」，擁有高人氣。而今（7日）她卻被捕捉到發福的模樣，讓大家驚呼女神腫麼了？
佐佐木希日前被爆和諧星男友渡部健同居中，引來外界猜測兩人好事將近，並傳出可能在女方明（8日）29歲生日當天結婚，而今她出席代言服飾記者會，不免被問到此問題，但她僅說「謝謝」2字就離開現場，不願多作回應。
而最讓大家眼睛一亮的，便是她今被拍到擠出雙下巴和粗壯手臂，似乎和廣告中的纖瘦模樣判若兩人，因此引來外界聯想應和幸福肥有關，意外造成熱議。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。