大陸寒流藍色預警 廣東等10省降溫10℃

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大陸中央氣象台2月7日晚間6時繼續發布寒流藍色預警，預計受寒流影響，7日至9日，大陸中東部大部地區自北向南將先後出現大範圍大風降溫和雨雪天氣，平均氣溫將普遍下降4℃以上。

其中，陝西北部、內蒙古中部、山西北部、貴州南部、湖南南部、江西中南部、浙江西南部、福建西部、廣西北部和東部、廣東北部等地氣溫將下降8℃以上，局地超過10℃。長江以北地區並伴有4至6級偏北風，東部和南部海區風力有6至8級。

中國天氣網指出，9日淩晨，最低溫度0℃線將位於長江中游至江南東北部，江南南部和華南北部最低氣溫將達到4至8℃。

(旺報)