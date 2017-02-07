新北樹林燈會 朱立倫點燈啟動

朱立倫為「2017樹林之美新春嘉年華燈會」啟動點燈。（王揚傑翻攝）

朱立倫沿街欣賞花燈並和民眾握手寒暄。（王揚傑翻攝）

今（7日）晚間6時，新北市長朱立倫至樹林鎮南宮參拜祈福並為「2017樹林之美新春嘉年華燈會」啟動點燈儀式，他致詞時表示，希望民眾在新的一年，能以積善積福的理念，持續說好話、做善事。

朱立倫說，新北市新年期間有樹林燈會、平溪天燈節及野柳神明淨港三大活動，其中樹林燈會深具在地特色，從民國92年起就由鎮南宮、海明寺及地方團體共同舉辦，每年都吸引各地民眾前往參觀，今年也不例外，歡迎大家一同來參與新北的地方盛會。

民政局表示，燈會活動從2月7日至2月13日，由樹林區公所、樹林鎮南宮及樹林千霞山海明寺共同舉辦。會場展示各式大型花燈、元宵燈謎及藝文團體表演晚會、遶境祈安活動、民俗童玩體驗，手作DIY活動、傳統紅麴美食文化等，與市民朋友一同延續農曆過年的熱鬧氣氛。

(中時)