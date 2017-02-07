新北樹林燈會 朱立倫點燈啟動
今（7日）晚間6時，新北市長朱立倫至樹林鎮南宮參拜祈福並為「2017樹林之美新春嘉年華燈會」啟動點燈儀式，他致詞時表示，希望民眾在新的一年，能以積善積福的理念，持續說好話、做善事。
朱立倫說，新北市新年期間有樹林燈會、平溪天燈節及野柳神明淨港三大活動，其中樹林燈會深具在地特色，從民國92年起就由鎮南宮、海明寺及地方團體共同舉辦，每年都吸引各地民眾前往參觀，今年也不例外，歡迎大家一同來參與新北的地方盛會。
民政局表示，燈會活動從2月7日至2月13日，由樹林區公所、樹林鎮南宮及樹林千霞山海明寺共同舉辦。會場展示各式大型花燈、元宵燈謎及藝文團體表演晚會、遶境祈安活動、民俗童玩體驗，手作DIY活動、傳統紅麴美食文化等，與市民朋友一同延續農曆過年的熱鬧氣氛。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。