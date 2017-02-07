雲林清除3場罹禽流感家禽 降低疫病傳播風險
防檢局7日表示，雲林縣動植物防疫所（雲林防疫所）今年2月1日至3日分別接獲該縣虎尾鎮1火雞場、台西鄉及麥寮鄉各1土雞場業者通報(皆為非開放式禽舍)，場內有異常死亡情形，隨即赴現場執行移動管制並採檢送驗。
行政院農業委員會家畜衛生試驗所通知，分別於3日至5日確診前揭禽場都罹染H5N2亞型高病原性禽流感(簡稱HPAI)，雲林防疫所即於4日至6日間，依標準作業程序執行防疫處置，撲殺清除前揭3場計3萬1817隻（虎尾鄉2343隻68日齡火雞、台西鄉7460隻11周齡紅羽土雞，及麥寮鄉2萬2014隻紅羽土雞與皇金雞），以降低疫病傳播風險。
該等禽場屬主動通報疫情，因此，其撲殺的家禽可獲得補償。本年度共確診13場高病原性禽流感案例，計撲殺12萬7792隻家禽，疫情與去年同期相當。
(旺報)
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