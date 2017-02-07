遊泰國不用急 免簽證費延續到8月底
泰國在去年12月到今年2月底針對21個國家實施免收簽證費措施，落地簽證費用也減半，為了延續旅遊熱度，泰國政府今天通過將此措施延續到8月底。
去年12月泰國對台灣、中國、印度、沙烏地阿拉伯等21國實施免收簽證費措施，台灣遊客如果到泰國遊玩可以省下1200元的簽證費，在這項優惠下，成功增加了12.4%的泰國旅客數量。
但這項措施將在2月底結束，為了繼續吸引遊客，泰國內閣會議今日通過延續免簽證費及落地簽證費半價措施至8月底，至於因此將損失75億泰銖的簽證費收入，則會找其他的方法補償。
獲得免簽證費優惠的國家除了台灣以外，還有安道爾、保加利亞、不丹、中國、塞普勒斯、衣索比亞、斐濟、印度、哈薩克、拉脫維亞、立陶宛、馬爾地夫、馬爾他、模里西斯、巴布亞紐幾內亞、羅馬尼亞、聖馬利諾、沙烏地阿拉伯、烏克蘭與烏茲別克。
(中時電子報)
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