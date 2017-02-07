首赴星國獻演 雲門2開春歡慶「華藝節」
元宵節尚未來臨，雲門2舞者已揮別家人，飛抵新加坡，參與邁入第十五週年的濱海藝術中心「華藝節」！這是雲門2首度於新加坡演出，也是濱海藝術中心新春邀請的唯一舞蹈節目，並由該藝術總監鄭宗龍領銜，跨海獻演《牆》、《來》，以及編舞家黃翊的作品《流魚》。
近年來雲門2藝術總監鄭宗龍作品不斷受邀國際演出，並被歐洲舞蹈雜誌舞評為「明確地在你心中滋長」的《牆》，視覺濃黑強烈，節奏充滿力度；而明豔流動、轉繹台灣廟會文化元素的《來》，則被Taipei Times譽為是「台灣在地文化與西方當代舞蹈，平衡且和諧的完美結合」。
此外，編舞家黃翊的《流魚》，以流暢的身影打造出身體新美學，一如魚群極速竄動、交織、聚散、糾結，與層層疊疊的音樂相互抗衡，在數學公式般的縝密計算下，釋放體內不安的騷動，更被紐約時報讚嘆「開場即造成轟動！」
值得一提的是，演前兩天雲門2排練指導楊淩凱受邀舉行工作坊，消息一出，報名人數立刻爆滿，最後經主辦單位篩選後，參加者多數來自新加坡藝術大學舞蹈系學生，或有豐富舞蹈經驗的舞者。學員們全程專心投入，揮汗如雨，卻面帶笑容，絲毫不肯浪費每一分鐘。
被譽為新加坡藝術聖殿的濱海藝術中心，為世界最繁忙的藝術場館之一。每年舉辦超過3000場演出，累積觀眾人數超過2400百萬人次，是新加坡民眾文化生活的首要據點。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。