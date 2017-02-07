首赴星國獻演 雲門2開春歡慶「華藝節」

元宵節尚未來臨，雲門2舞者已揮別家人，飛抵新加坡，參與邁入第十五週年的濱海藝術中心「華藝節」！這是雲門2首度於新加坡演出，也是濱海藝術中心新春邀請的唯一舞蹈節目，並由該藝術總監鄭宗龍領銜，跨海獻演《牆》、《來》，以及編舞家黃翊的作品《流魚》。

近年來雲門2藝術總監鄭宗龍作品不斷受邀國際演出，並被歐洲舞蹈雜誌舞評為「明確地在你心中滋長」的《牆》，視覺濃黑強烈，節奏充滿力度；而明豔流動、轉繹台灣廟會文化元素的《來》，則被Taipei Times譽為是「台灣在地文化與西方當代舞蹈，平衡且和諧的完美結合」。

此外，編舞家黃翊的《流魚》，以流暢的身影打造出身體新美學，一如魚群極速竄動、交織、聚散、糾結，與層層疊疊的音樂相互抗衡，在數學公式般的縝密計算下，釋放體內不安的騷動，更被紐約時報讚嘆「開場即造成轟動！」

值得一提的是，演前兩天雲門2排練指導楊淩凱受邀舉行工作坊，消息一出，報名人數立刻爆滿，最後經主辦單位篩選後，參加者多數來自新加坡藝術大學舞蹈系學生，或有豐富舞蹈經驗的舞者。學員們全程專心投入，揮汗如雨，卻面帶笑容，絲毫不肯浪費每一分鐘。

被譽為新加坡藝術聖殿的濱海藝術中心，為世界最繁忙的藝術場館之一。每年舉辦超過3000場演出，累積觀眾人數超過2400百萬人次，是新加坡民眾文化生活的首要據點。

(旺報)