洪吳同場餐會沒碰面 柱姐：不是王不見王喔

洪秀柱和郝龍斌握手致意。(趙雙傑攝)

吳敦義到場。(趙雙傑攝)

詹啟賢向大家揮手致意。(趙雙傑攝)

擬參選國民黨主席的洪秀柱、吳敦義、郝龍斌與詹啟賢4人今天晚間都計畫出席「海峽兩岸公共事務協會春酒」，不過四人抵達時間並不同，引發關注的洪秀柱與吳敦義兩人則碰巧沒遇到，不過洪秀柱臨走前還跟媒體打趣地說，自己是還有行程要趕，「不是王不見王喔！」

洪秀柱今晚最先抵達會場，洪秀柱致詞時郝龍斌才現身，兩人見面握了手展現一下和氣。洪秀柱也特別叮嚀自主到場替他加油的「柱粉」們，不要只幫她加油，待會其他黨主席參選人到了之後也要幫人家加油，疑是怕被人家質疑四人不夠團結，洪臨走前還沒遇到吳，順口又跟在場媒體說，自己是有行程要趕，「不是王不見王喔！」

對於人頭黨員的風波，洪秀柱也表示，她非常謝謝台北市黨部，一發現狀況就立刻通知黨中央，黨中央也立刻予以退回，讓這些人沒有進入國民黨，她也通令其他地方縣市黨部嚴加審查，因為這樣對黨的形象實在影響太大。

媒體詢問是否認為跟某位黨主席參選人有關，洪表示不願揣測，但是她希望任何參選同志，不管黨主席或黨代表，都要顧及黨的形象跟發展，「人頭黨員不是很好的事情，要深思熟慮。」

(中時)