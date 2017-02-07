林宥嘉來了 場邊球迷瘋狂

歌手林宥嘉超人氣。（葉士弘攝）

本屆HBL8強賽在新莊體育館熱鬧滾滾，就算是平日都能吸引數千球迷進場看球，今天場邊出現超級大來賓，就是為了宣傳演唱會而來的歌手林宥嘉，他還參加中場遊戲，與球迷PK罰球，他小試身手，還故意放水，讓參加球迷個個有獎，獲得全場歡呼。

林宥嘉為了宣傳演唱會，特地到HBL現場。（名衍行銷提供）

即將在4月舉辦演唱會的林宥嘉，雖完全不是運動打扮，但在罰球線上還有模有樣，由於主持人宣布，只要罰進球數比他高的球迷就有獎，他只罰一球就開始滿場飛奔，比賽時間在全場球迷歡呼中結束，最終另外參賽的3位球迷都獲得演唱會相關商品做為獎品。

林宥嘉玩得開心，最後還大方宣布，將邀請3月5日出爐的HBL男、女冠軍隊，參加即將舉辦的演唱會，羨煞場邊觀眾。

(中時電子報)