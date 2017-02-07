解放軍戰略火箭軍測試飛彈部署能力
根據《詹氏防衛周刊》報導，中共戰略火箭軍於日前測試了其東風-15B與東風-16型短程彈道飛彈的部署能力。
大陸《中國軍網》2月4日的消息稱，解放軍在中國某基地對東風飛彈在傾盆大雨中發射的能力進行了測試。網路上公佈的照片中，不僅能看到豎立起來的飛彈，也能夠看到戰略火箭軍的官兵在為飛彈加裝尾翼。東風-15B型飛彈具稀有800公里的射程，一旦發射升空以後，就由其尾端的四座尾翼控制飛行。此款俗稱為M-9型的短程彈道飛彈，是共軍可能用於攻擊台灣的武器之一。
與此同時，《中國日報》的報導也指出，解放軍公佈了一段東風-16飛彈的演習影片。影片中，數座東風-16在機動發射車的載運下參加了演習。戰略火箭軍的官兵，利用此次演習的機會學習應對核生化攻擊，反衛星偵察與電子作戰的能力。此外他們還要學習如何快速裝卸與部署飛彈，並且熟悉發射的作業程序。根據影片說明，戰略火箭軍在農曆春節期間進行了此次演習。
(中時電子報)
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