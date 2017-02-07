30年漲500倍 大陸蟲草戰開打

大陸冬蟲夏草價格從2014年連續下跌兩年，2016年止跌回升。大陸國家統計局青海調查總隊居民收支調查處處長郭增福表示，前幾年的高價是被「炒」上去的，雖然今年回漲，但難保不會返跌。冬蟲夏草30多年來上漲了至少500倍。業界預料，今年的「蟲草大戰」已經開打。

2016年由於冬蟲夏草全年產量減少，價格開始上漲。第1季上漲2.57%，第2季跌1.13%，第3季漲13.77%，第4季漲9.25%，全年上漲5.85%。對於從2014年起已連跌2年的價格，去年終於又再攀升，有人喜也有人憂。

「品質較好的冬蟲夏草2015年售價為每公克400元（人民幣，下同），2016年漲到每公克500元，但品質一般的冬蟲夏草價格幾乎沒什麼變動。」一位銷售冬蟲夏草的業者表示，不但去年價格上揚，今年農曆春節前的銷量，又較去年同期大漲30%～40%，越來越發燒。

面對價格上揚，郭增福表示，前幾年冬蟲夏草價格都是被「炒」上去的，若今年產量大，價格就會下跌。從80年代以來，冬蟲夏草的漲價速度快得離譜。1980年代，大陸平均價格每公斤1000元左右。2000年～2004年間達每公斤4萬元左右。2007年飆升至每公斤12萬元左右的歷史新高，但漲勢持續，好不容易在2014年下跌，2016年又漲，今年開春以來，想要買冬蟲夏草，價格比以前更高，但很多買的人對高價「一點也不在乎」，一次買個3、50萬元是常事。

蟲草價格不但貴過黃金，如果按平均每公克500元計算，1公斤就要50萬元，比BMW還貴。近年來，就有蟲草投資者常年住在拉薩，每年5月新蟲草上市大量買入，囤積到春節前出手銷售，短短的時間內，利潤高達20%左右。過去也出現為了買蟲草，一次就有10多億元進市場搶貨，今年可能更瘋狂。

(旺報)