從內燃機到高鐵 大陸姜家三代全開過
在上海鐵路局南京東機務段，姜家祖孫三人名氣很響。從爺爺姜福臨開蒸汽火車，到父親姜愛舜開的內燃機和電力車頭，再到孫子瞿俊傑（隨母姓）開的動車高鐵，姜家三代人共開了56年的火車，大陸的各型火車全開過。
1956年，姜福臨在大陸開火車。他駕駛著蒸汽機，穿梭在十江南北，一開就是27年。在兒子姜愛舜的腦海中，父親開的蒸汽機很神奇，不但會冒煙，還會發出「咕嘰咕嘰」的聲音，很有節奏感。只是父親每次下班回到家，滿身的油汙總會惹來母親一頓埋怨。不過，埋怨歸埋怨，當父親再上班時，總能穿上母親洗得乾乾淨淨的工作服。
小時候的耳濡目染，使姜愛舜也愛上了火車。長大後，他像父親一樣，成了一名火車司機。而且，開的是更先進的內燃機、電力機。速度更快，工作環境也更好，不同的是，開車的環境變好了，身上的油汙也沒有了。
爺爺開火車，爸爸也開火車，到了第三代瞿俊傑，在自豪的同時，對火車有了更深的向往。「我長大了，也要像爺爺、爸爸那樣開火車。」一聽說兒子又要開火車，老爸堅決反對，因為開火車很辛苦，不但不分白天黑夜，連三餐吃飯也不正常，但矛盾的是，他打從心裡又想讓兒子接自己的班。2011年，瞿俊傑終於如願以償，也成了一名火車司機，但開的是動車和高鐵。只要一回家，老一輩都對他翹起大拇指。
河南安陽市食品藥品監督管理局局長王偉，他的奶奶張文君在數十年前，是濟南鐵路機務段服務組發起人。他的父親不但開火車，韓戰時期還在炮火連天中開到了北韓。戰後還開過專車，毛澤東、朱德、周恩來、劉少奇等黨和國家領導人都乘坐過他駕駛的火車。
王偉說，父親退休後常常到鐵路邊散步，看著來來往往的一列列火車，總是念念不忘。還說「別看我開了一輩子火車，還真沒開夠！」
(旺報)
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