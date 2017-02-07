傳人頭黨員入國民黨 吳敦義：與我無關

前副總統吳敦義今天表示，他今年1月9日才宣布參選黨主席，黨員大量入黨與他無關，與人頭黨員也絕無關係，並強調和市議員葉林傳僅一面之緣，「不要牽拖」。

外傳有大量人頭黨員入黨，名單甚至包括殺警案主嫌萬少丞，引發黨中央高度重視。媒體報導，黨內昨天傳出，推介萬少丞入黨的是台北市民代系統，包含台北市議員葉林傳、陳重文與擬參選黨代表與市議員的林杏兒，都被點名。

吳敦義晚間出席海峽兩岸公共事務協會春酒前受訪指出，「這些同我都無關」，他1月才宣布參選，也看到前副主席詹啟賢說，半年前就聽說有黨員大量入黨，「跟我有甚麼關係呢？」也許因為他參選，對他比較尊重、信任的人會入黨，「我怎麼能夠去控制多少黨員」。

他說，這次選舉不同，黨代表、黨主席併選，選主席的人數也比較多，去年黨部要求黨工多爭取黨員入黨，就像捐款一樣，希望幫國民黨增加活力，這基本也不是壞事，高雄就有，聽說那個階段有1000多個黨員，黨代表想連任，有新黨員入黨難以避免，「說誰有能力去大量去邀請甚麼人頭黨員，我不知道，我也絕無關係，沒能力去招收多少黨員」。

媒體追問，外面指稱人頭黨員是議員找進來，其中葉林傳表示支持吳敦義，是否會受影響?

吳敦義說，「我不能講哪個議員不要挺我」，「他要吸收誰入黨我怎麼知道」，黨中央就嚴格審查，如有犯罪紀錄就刪掉。他也說，跟葉林傳不熟，與葉林傳僅一面之緣，「他有沒有介紹人入黨，你問我，我也不知道，那個名字是甚麼也不知道」、「不要牽拖」。

吳敦義強調，「我從來沒有甚麼人頭黨員的問題」，他當過黨秘書長，很清楚黨員只有自願來的，去找人頭黨員如果良莠不齊，對黨的形象也是有傷害。

國民黨主席洪秀柱被問到人頭黨員一事時指出，謝謝台北市黨部一發現有這種情形，立刻通報黨中央，申請時發現狀況不對馬上退回，因此這些人頭黨員沒有進入國民黨，除了台北市外，其他縣市若有這樣的情況，要嚴加審查，因為這對於黨的形象影響太大。1060207

(中央社)