陸外賣市場爆炸式成長 O2O市場仍大
一份針對中國大陸生活服務O2O（線上到線下的商業模式）的報告顯示，2016年大陸O2O交易年成長64%，其中，團購式微，外賣市場規模年增232%，呈現爆炸式成長。
綜合中新網與每日經濟新聞報導，行動資料監測公司Trustdata發布的「2016年本地生活服務O2O白皮書」顯示，2016年大陸O2O交易額約人民幣7291億元（約新台幣3兆2810億元），年成長64%。
O2O是結合網路平台和實體服務的商業模式，生活服務O2O包括外賣送餐、使用網路優惠到店消費、網路購買貨物或服務等。
大陸阿里巴巴、騰訊、百度等網路巨頭看好這個領域，也紛紛投資相關平台，譬如阿里巴巴入股網上訂餐平台「餓了嗎」。
報導指出，大陸的O2O已經從早期以團購為主，演變為到店消費、到家服務以及外賣三大塊服務。
白皮書顯示，2016年外賣市場爆炸式發展，交易規模約1524億元，相比2015年的459億元成長了232%。
據白皮書統計，大陸整體線下服務市場前景巨大，O2O服務還有很大的可開拓的空間。僅以餐飲、民生消費用品、休閒娛樂等幾大主流領域計算，整體線下市場的交易規模總共在11兆元左右。但是，目前實現網路化的還不到10%。1060207
(中央社)
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