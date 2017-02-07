林宥嘉現身HBL 請男女冠軍看演唱會

歌手林宥嘉今天現身新莊體育館，觀賞HBL男甲8強複賽松山和泰山之戰。他除了和球迷玩遊戲，並允諾免費招待男女冠軍隊，共約40人看他的演唱會。

松山和泰山之戰中場休息時間，賽事主持人特別介紹林宥嘉進場引起觀眾歡呼，林宥嘉也和球迷玩投籃遊戲，遊戲前先練投1球，之後開玩笑地說，「不要再練了，我怕等一下太準。」

遊戲正式開始後，林宥嘉投進1球就繞場飛奔，直到時間停止，他又開玩笑地表示，「那就這樣子，那就算了吧。」林宥嘉其實是希望其他參賽者能夠超越他的成績，獲得獎品。

接著賽事主持人問林宥嘉，能不能招待HBL男女冠軍隊去看4月中的演唱會。

林宥嘉先問大約多少人？主持人一開始打趣地回答，含啦啦隊共約800人，讓林宥嘉有點招架不住，接著改口共約40人，林宥嘉也大方承諾，獲得熱烈掌聲。1060207

(中央社)