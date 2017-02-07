瑪莉莎麥卡錫扮男裝 仿白宮發言人激像
演出「麻辣賤諜」的美國喜劇女王瑪莉莎麥卡錫上演政治模仿秀，女扮男裝成白宮發言人史派瑟，大開他玩笑，她使出搞笑本領，宛如本尊上身。據傳美國總統川普很感冒，史派瑟新差事看來岌岌可危。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，根據消息人士，川普對瑪莉莎麥卡錫（Melissa McCarthy）大肆模仿史派瑟（Sean Spicer）很反感，他對美國國家廣播公司「週六夜現場」（Saturday Night Live）節目找來女人扮史派瑟大為光火，認為這讓史派瑟看來很軟弱。
川普還罕見對上週末的節目沒吭聲，他過去可是在推特上再三砲轟亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）對他的模仿。根據知情人士，這是川普對瑪莉莎麥卡錫毫不留情、大力諷刺史派瑟很感冒的跡象。瑪莉莎麥卡錫詮釋的史派瑟心神不定且容易驚慌失措。
根據美國政治新聞機構Politico，白宮瞭解內幕人士表示，在重形象的川普政府，他們對史派瑟發言人一職能幹多久感到憂心。
一名川普金主說：「川普不喜歡他的人看來軟弱。」
史派瑟先前指媒體做假新聞，低報川普就職觀禮人數，並在記者會上拒絕記者提問，他目前仍因此烏雲罩頂。
白宮高階官員康威（Kellyanne Conway）和希克斯（Hope Hicks）現在仍會參加白宮每日簡報，坐在一旁觀看，顯示川普政府可能認為他們選出的人仍有待監督。（譯者：中央社蔡佳伶）1060207
(中央社)
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