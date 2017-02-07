全球政治風險升溫 金價受惠登上3個月新高

華爾街日報報導，受惠於全球政治風險升溫，資金轉進金市避險，金價周一大漲逾1％，來到近3個月新高。

紐約期金周一收盤報每盎司1,232.10美元，大漲13.20美元或1.1％，創下近3個月新高價。周二雖有美元走強的利空壓盤，仍小漲0.8美元至1,232.90美元，今年迄今累計已大漲7％。

(工商)